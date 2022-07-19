Стали известны причины розыска МВД России украинского журналиста Гордона

Источник Lenta.ru назвал уголовное дело по ряду статей причиной розыска журналиста Гордона

Стали известны причины розыска МВД России украинского журналиста Дмитрия Гордона, внесенного в список лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму или экстремистской деятельности. По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, причиной для розыска стало уголовное дело по ряду статей, возбужденное ранее в отношении Гордона.

По информации источника, речь идет об уголовном деле, возбужденном Следственным комитетом России (СКР) за публичные призывы к развязыванию агрессивной войны, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности действия, публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации.

Ранее Росфинмониторинг внес украинского журналиста Дмитрия Гордона в список лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму или экстремистской деятельности. Запись об этом действии появилась на сайте ведомства.

До этого СКР возбудил уголовное дело против украинского журналиста Дмитрия Гордона по трем статьям УК РФ. Позиция ведомства такова: Гордон в эфире украинского телеканала призывал к вооруженному нападению на Россию, развязыванию агрессивной войны с применением ядерного оружия и уничтожению граждан страны по национальному и языковому признаку. Он также распространял заведомо ложную информацию об обстрелах и бомбардировках, размещая ее в своем публичном канале на YouTube.