Венгрия разрешила вырубку заповедных лесов из-за риска нехватки газа

Венгрия смягчила запрет на вырубку заповедных лесов из-за риска нехватки газа зимой

Венгрия смягчила запрет на вырубку лесов особо охраняемых природных территорий, чтобы подготовиться к возможной нехватке газа зимой, пишет Bloomberg.

Правительство опубликовало чрезвычайный указ, в некоторых случаях разрешающий сплошную вырубку местных пород деревьев, в частности дуба и бука, на охраняемых территориях. Кроме того, документ снял ряд ограничений для лесозаготовителей. Правительство также поручило школам изучить возможность отопления зданий с помощью дров, а не газа.

Bloomberg также обратил внимание на данные венгерского статистического управления, согласно которым розничная цена дров в июне взлетела на 18 процентов по сравнению с тем же месяцем 2021 года. Осенью ожидается дальнейший рост стоимости этого топлива, так как домохозяйства все чаще используют альтернативы дорогостоящему газу.

В конце июля Венгрия уже запретила экспорт дров из страны, а премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что намерен договориться с Россией о покупке еще 700 миллионов кубометров газа в течение лета. Ранее правительство объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое в том числе предусматривало увеличение добычи газа с полутора до двух миллиардов кубометров. Орбан остается главным критиком политики Евросоюза в отношении поставок энергоносителей из России, а также в целом антироссийских санкций.

