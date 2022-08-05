В ЛНР заявили об обстреле украинской артиллерией позиций ВСУ в Донбассе

Офицер НМ ЛНР Марочко: украинская артиллерия обстреляла солдат ВСУ под Артемовском

По данным разведки Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР), украинские реактивные системы залпового огня обстреляли позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском. Об этом сообщил офицер НМ ЛНР Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«В ходе активной фазы боевых действий с направления населенного пункта Часов Яр зафиксирован обстрел украинской реактивной артиллерией своих же позиций в районе Артемовска. В результате "дружеского огня" уничтожен ротный опорный пункт, бронетехника и до взвода личного состава», — говорится в сообщении.

Ранее командир батальона «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский заявил, что в Донбассе наблюдается снижение интенсивности работы общевойсковой артиллерии (ВСУ). По его словам, также снизилась активность систем радиоэлектронной борьбы.