Комбат ДНР сообщил о снижении интенсивности работы артиллерии ВСУ в Донбассе

Комбат ДНР Ходаковский: наблюдается снижение интенсивности работы артиллерии ВСУ

Командир батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский в Telegram-канале сообщил, что в Донбассе наблюдается снижение интенсивности работы общевойсковой артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам Ходаковского, также снизилась активность систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). «Летаем более свободно, чем еще неделю назад», — добавил он. Разведка с воздуха показывает свежие следы от техники, которые появились уже после дождей, однако сами боевые машины обнаружены не были. Комбат предположил, что это может быть связано с переброской ресурсов на другое направление.

«Связано это с подготовкой собственного контрнаступления или с подготовкой к отражению нашего наступления — время покажет. Сейчас же логично усилить нажим на донецкой земле и приступить к ее освобождению», — заключил он.

Ранее в Минобороны России сообщили, что три бригады ВСУ из-за больших потерь и утраты боеспособности оставили занимаемые позиции. Позиции оставили 54-я механизированная, а также 56-я и 58-я мотопехотные украинские бригады, действовавшие в районах Соледара, Артемовска и Авдеевки в ДНР.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, цель операции — демилитаризация и денацификация Украины.