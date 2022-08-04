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Минобороны заявило об отступлении с позиций трех бригад ВСУ

Генерал Конашенков заявил, что три бригады ВСУ из-за потерь оставили занимаемые позции

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Три бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за больших потерь и утраты боеспособности оставили занимаемые позиции. Об этом во время ежедневного брифинга заявил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам представителя военного ведомства, позиции оставили 54-я механизированная, а также 56-я и 58-я мотопехотные бригады ВСУ, действовавшие в районах Соледара, Артемовска и Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР).

Конашенков добавил, что упомянутые бригады понесли столь серьезные потери благодаря активным наступательным действиям Вооруженных сил России и Народных милиций ДНР и Луганской народной республики (ЛНР).

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Валерий Розенберг
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