Минобороны заявило об отступлении с позиций трех бригад ВСУ

Генерал Конашенков заявил, что три бригады ВСУ из-за потерь оставили занимаемые позции

Три бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за больших потерь и утраты боеспособности оставили занимаемые позиции. Об этом во время ежедневного брифинга заявил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам представителя военного ведомства, позиции оставили 54-я механизированная, а также 56-я и 58-я мотопехотные бригады ВСУ, действовавшие в районах Соледара, Артемовска и Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР).

Конашенков добавил, что упомянутые бригады понесли столь серьезные потери благодаря активным наступательным действиям Вооруженных сил России и Народных милиций ДНР и Луганской народной республики (ЛНР).

Ранее сообщалось, что ВСУ собственным артиллерийским огнем фактически уничтожили украинский 21-й батальон 56-й мотопехотной бригады.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса.