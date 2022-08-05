Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Лукашенко пообещал «поснимать головы» белорусским чиновникам

Лукашенко пообещал «поснимать головы» чиновникам из-за проблем в сельском хозяйстве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обрушился с критикой на чиновников в ходе поездки в Витебскую область из-за проблем в сельском хозяйстве и пообещал им «поснимать головы». Видео с его словами приводит Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко отчитал нескольких стоящих перед ним чиновников прямо на взлетно-посадочной площадке. «Если комитет госконтроля мне доложит, что ты гнильем кормишь скот в стране, персонально ответишь головой. Мы что, хотим скот угробить, а потом ахать-охать, что у нас падеж?» — обратился он к одному из них.

Также глава страны призвал местного политика к «железной дисциплине» в Витебской области и сообщил ему о готовности подключить армию и милицию к решению проблем в сельском хозяйстве, а также раскритиковал его за отсутствие тракторов на полях. «Разбестились до крайности! Имейте в виду, мужики, поснимаю головы всем», — добавил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что в Белоруссии не работает фактически каждый десятый комбайн, что следует считать «продовольственной диверсией» против интересов государства.

Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Зеленский осудил Amnesty International за доклад о преступлениях ВСУ
Москвичам предрекли тропические ночи
В СФ оценили планы Риги снести памятник советским воинам словами «еще аукнется»
У гигантских вирусов обнаружили способность собирать клеточные ядра
Лукашенко пообещал «поснимать головы» белорусским чиновникам
Девять жителей пострадали под Харьковом из-за конфликта с украинскими солдатами
Путин подписал указ о спецмерах в энергетике из-за «недружественных стран»
В Бердянске сообщили о разминировании порта
Ozon и Wildberries призовут к ответу за продажу контрафакта
Раскрыты варианты названия кофеен экс-Starbucks в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.