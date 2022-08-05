Лукашенко пообещал «поснимать головы» белорусским чиновникам

Лукашенко пообещал «поснимать головы» чиновникам из-за проблем в сельском хозяйстве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обрушился с критикой на чиновников в ходе поездки в Витебскую область из-за проблем в сельском хозяйстве и пообещал им «поснимать головы». Видео с его словами приводит Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко отчитал нескольких стоящих перед ним чиновников прямо на взлетно-посадочной площадке. «Если комитет госконтроля мне доложит, что ты гнильем кормишь скот в стране, персонально ответишь головой. Мы что, хотим скот угробить, а потом ахать-охать, что у нас падеж?» — обратился он к одному из них.

Также глава страны призвал местного политика к «железной дисциплине» в Витебской области и сообщил ему о готовности подключить армию и милицию к решению проблем в сельском хозяйстве, а также раскритиковал его за отсутствие тракторов на полях. «Разбестились до крайности! Имейте в виду, мужики, поснимаю головы всем», — добавил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что в Белоруссии не работает фактически каждый десятый комбайн, что следует считать «продовольственной диверсией» против интересов государства.