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Россияне массово устремились на любимый курорт богачей на Новый год

РСТ: россияне начали раскупать туры на Мальдивы на Новый год и зимние каникулы

Фото: Business Wire / AP

Российские туристы начали массово раскупать туры на Мальдивы на Новый год и зимние каникулы. Об этом сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, передает «Интерфакс».

Отмечается, что данное направление остается популярным последние два года, поскольку страна быстрее остальных открылась после пандемии летом 2020 года.

По словам Тюриной, россияне массово устремились на любимый курорт богачей из-за того, что «Аэрофлот» уже сделал возможным бронирование билетов на зиму. Уточняется, что с 30 октября авиаперевозчик планирует выполнять рейсы ежедневно.

Как стало известно, стоимость туров начинается от 450 тысяч рублей на двоих, при этом 140 тысяч рублей приходится на перелет в эконом-классе. В туристической отрасли отметили, что стоимость билетов в бизнес-класс превышает миллион, однако, несмотря на высокую стоимость, их быстро раскупают.

Ранее специалисты Ассоциации туроператоров России посоветовали российским туристам, желающим отправиться на Мальдивы на Новый год, поторопиться с покупкой тура. По их словам, стоимость перелета к каникулам может повыситься.

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Ксения Жарова
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