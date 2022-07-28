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Желающим отдохнуть на любимом курорте богачей посоветовали поторопиться

Эксперты АТОР предупредили о повышении стоимости перелета на Мальдивы к Новому году

Фото: Shutterstock

Российским туристам, желающим отправиться на Мальдивы на Новый год, посоветовали не откладывать покупку тура. О повышении цен предупредили специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно данным системы бронирования авиакомпании «Аэрофлот», прямой перелет на Мальдивы с 30 октября по 8 ноября с багажом обойдется почти в 98 тысяч рублей в обе стороны, при этом путешествие в период новогодних праздников выйдет дороже на 40 процентов: стоимость начинается от 132 тысяч рублей.

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Опрошенные АТОР эксперты туротрасли считают, что россиянам стоит поторопиться с покупкой туров на любимый курорт богачей. По их мнению, ждать снижения тарифов на Мальдивы бессмысленно, так как на острова из России отправляется всего один прямой рейс в день.

«Сейчас в среднем билет на прямой рейс с вылетом в ближайший месяц стоит от 150 до 200 тысяч рублей. Так, в продаже на вторую половину августа самый дешевый вариант — это безбагажный перелет за 137 тысяч рублей в обе стороны на одного», — добавили в АТОР.

Ранее в июле российская авиакомпания «Аэрофлот» снова запустила рейсы на Сейшельские острова, которые были приостановлены из-за западных санкций. Так, с 2 октября перевозчик возобновит перелеты из Москвы в Викторию с частотой два раза в неделю.

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Дарья Рыбак
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