Мошенники взломали Telegram-канал офицера Народной милиции ЛНР

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что его Telegram-канал взломали

Telegram-канал офицера Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрея Марочко, на который было подписано более 30 тысяч человек, взломали неизвестные, доступ к нему пока восстановить не удалось, сообщает ТАСС. После взлома в нем появились мошеннические сообщения об уязвимости украинской криптовалютной биржи, с помощью которой любой желающий якобы может заработать.

«Сегодня в 17 часов я обнаружил, что доступ к моему Telegram-каналу закрыт. Сразу хочу отметить, что меня неоднократно пытались взломать. (…) Мне удавалось восстанавливать доступ в кратчайшие сроки», — сказал военный. По словам Марочко, на данный момент доступ к Telegram-каналу восстановить не получается, но он активно занимается этим.

«Там были поставлены очень хорошие блокировки, и им удалось их обойти. Это говорит о том, что, действительно, задействованы огромные ресурсы (…) Это, скорее всего, действуют те страны, которые сейчас пытаются противостоять информационным ресурсам, которые подают правдивую достоверную информацию», — добавил офицер.

После взлома в Telegram-канале появился ряд мошеннических сообщений, в которых неизвестные от лица Марочко предлагают «помочь всем подписчикам заработать без рисков весьма большие суммы» на якобы обнаруженной уязвимости некой криптоплатформы. «Друзья, у нас бомбическая новость! Это не реклама, не интеграция! Обязательно к прочтению! Итак… Наши друзья, кодеры и программисты, нашли уязвимость в украинской криптовалютной бирже, по которой мы можем ее банкротить!» — говорится в одном из постов.

В следующих постах опубликована инструкция, следуя которой якобы можно заработать. Согласно постам, для этого нужно перейти в некий Telegram-бот, зарегистрироваться и пополнить баланс на 10-15 тысяч рублей.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что США совместно с рядом европейских стран создают «цифровые плацдармы» для атак на Россию. По его данным, подобные киберцентры уже действуют действуют в Польше, Эстонии и Латвии.