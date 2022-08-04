Медведев сообщил о создаваемых США киберцентрах для атак на Россию

Медведев заявил, что США создают в европейских странах киберцентры для атак на Россию

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что США совместно с рядом европейских стран создают «цифровые плацдармы» для атак на Россию. О создаваемых Соединенными Штатами киберцентрах, которые, в частности, уже действуют в Польше, Эстонии и Латвии, политик сообщил в интервью РИА Новости.

«США сейчас вовсю укрепляют свое сотрудничество с другими странами, в том числе Великобританией, Нидерландами, Норвегией и Польшей, для создания "цифровых плацдармов", с которых идут атаки на Россию», — заявил Медведев.

По его словам, подобные киберцентры в Польше, Эстонии и Латвии активно ведут деятельность под предлогом «борьбы с российской пропагандой». Они создаются с целью нарушить работу телекоммуникационных, транспортных и электросетей, крупных предприятий и госорганов, экстренных служб, банков и финансового сектора, добавил Медведев.

«В целом, по разным данным, киберсилы НАТО и Евросоюза, действующие на российском направлении, насчитывают до 350 тысяч человек. Еще около 200 тысяч обученного персонала — это международные негосударственные хакерские группировки, которые Пентагон активно использует для цифровых атак на нашу страну», — сказал политик.

В качестве примера Медведев привел атаки на видеохостинг Rutube. Политик подчеркнул, что Россия в информационной сфере будет давать отпор всем, кто пытается дестабилизировать ситуацию в стране.

В ходе интервью агентству Медведев также прокомментировал взлом своей страницы в соцсети «ВКонтакте». По словам политика, этот инцидент является проявлением информационной войны. Он добавил, что виновные во взломе будут наказаны.