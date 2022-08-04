Медведев прокомментировал взлом своей страницы во «ВКонтакте»

Медведев назвал взлом своей страницы во «ВКонтакте» проявлением информационной войны

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал взлом своей страницы в социальной сети «ВКонтакте». По словам политика, это стало проявлением информационной войны, сообщает в четверг, 4 августа, РИА Новости.

«Такие взломы случаются не впервые. От них никто не застрахован. […] Это проявление той самой информационной войны», — заявил он.

Медведев добавил, что в настоящее время администрация социальной сети и компетентные службы проводят проверку инцидента.

«Виновные безнаказанными не останутся», — заверил замглавы Совбеза России.

Ранее на странице Медведева появилась публикация, в тексте которой говорилось об исправлении ошибок девяностых годов. Через десять минут после размещения запись была удалена. Помощник политика Олег Осипов заявил, что страница была взломана. Администрация соцсети подтвердила публикацию зампреда СБ сторонним пользователем.