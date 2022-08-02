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«ВКонтакте» подтвердила публикацию поста Медведева сторонним пользователем

VK заявила, что пост от имени зампреда СБ Медведева выложил сторонний пользователь
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Пресс-служба Президента РФ / Globallookpress.com

Администрация «ВКонтакте» подтвердила публикацию заместителя председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрия Медведева сторонним пользователем. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу платформы.

«Пост был опубликован сторонним пользователем. В настоящий момент команда безопасности работает совместно с компетентными службами и устанавливает причины произошедшего», — говорится в заявлении соцсети.

О взломе аккаунта политика во «ВКонтакте» стало известно 2 августа. Отмечалось, что последний пост на странице Медведева был посвящен Дню ВМФ, а автора фейкового поста ждет разбирательство.

Ранее на странице политика появилась публикация, в тексте которой говорилось об исправлении ошибок девяностых годов. Через десять минут после размещения публикация была удалена.

Аккаунт Медведева уже подвергался хакерским атакам. В 2016 году хакер с ником Алекс Ребл обнаружил уязвимость во «ВКонтакте», с помощью которой он узнал привязанные к аккаунтам номера телефонов и адреса электронной почты известных личностей, среди которых были основатель соцсети Павел Дуров и Дмитрий Медведев.

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Асель Минбаева
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