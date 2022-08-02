«ВКонтакте» подтвердила публикацию поста Медведева сторонним пользователем

VK заявила, что пост от имени зампреда СБ Медведева выложил сторонний пользователь

Администрация «ВКонтакте» подтвердила публикацию заместителя председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрия Медведева сторонним пользователем. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу платформы.

«Пост был опубликован сторонним пользователем. В настоящий момент команда безопасности работает совместно с компетентными службами и устанавливает причины произошедшего», — говорится в заявлении соцсети.

О взломе аккаунта политика во «ВКонтакте» стало известно 2 августа. Отмечалось, что последний пост на странице Медведева был посвящен Дню ВМФ, а автора фейкового поста ждет разбирательство.

Ранее на странице политика появилась публикация, в тексте которой говорилось об исправлении ошибок девяностых годов. Через десять минут после размещения публикация была удалена.

Аккаунт Медведева уже подвергался хакерским атакам. В 2016 году хакер с ником Алекс Ребл обнаружил уязвимость во «ВКонтакте», с помощью которой он узнал привязанные к аккаунтам номера телефонов и адреса электронной почты известных личностей, среди которых были основатель соцсети Павел Дуров и Дмитрий Медведев.

