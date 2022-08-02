Помощник Медведева сообщил о взломе страницы политика

Помощник зампреда СБ Медведева Осипов сообщил о взломе страницы политика во «ВКонтакте»

Страница заместителя председателя Совета безопасности (СБ) Дмитрия Медведева во «ВКонтакте» была взломана. Об этом сообщил помощник политика в аппарате СБ Олег Осипов. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Осипова, последний пост на странице политика был посвящен Дню ВМФ, а автора фейкового поста ждет разбирательство.

«C тем, кто взломал страницу, писал и публиковал удаленный пост, разберется администрация ВК и те, кому положено», — подытожил помощник Медведева.

Ранее на странице политика появилась публикация, в тексте которой говорилось об исправлении ошибок девяностых годов. Через десять минут после размещения публикация была удалена.

Аккаунт Медведева ранее уже подвергался хакерским атакам. Так в 2016 году хакер с ником Алекс Ребл обнаружил уязвимость во «ВКонтакте», с помощью которой он узнал привязанные к аккаунтам номера телефонов и адреса электронной почты известных личностей, среди которых были основатель соцсети Павел Дуров и Дмитрий Медведев.

