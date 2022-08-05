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Семья получила послание от умершего сына

USA Today: семья получила бутылку с написанным 33 года назад посланием от умершего сына

Кадр: USA TODAY

Семья из американского штата Миссисипи получила послание в бутылке, которое их сын написал 33 года назад. Несколько лет назад он погиб, сообщает USA Today.

Работники верфи, которая находится в городе Виксберг, нашли послание, когда плыли на спасательной яхте по реке Язу. Первым зеленую бутылку с запиской заметил водолаз-спасатель Билли Митчелл. «Я всегда такой. Всегда ищу уникальные вещи», — объяснил он.

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Митчелл аккуратно извлек бумагу из бутылки и просушил ее. Большая часть послания была повреждена, но мужчина и его руководитель Брэд Бэбб смогли восстановить то, что осталось. Они расшифровали фамилию Даль, год 1989, место — «Оксфорд, Миссисипи», слова «пожалуйста», «спасибо» и фразу, которая их рассмешила: «позвоните или наберите телефонный номер». Все это было написано детским почерком.

«Мы все дети в глубине души. Мы могли представить себя этим 11-летним мальчиком. Все это раззадорило нас, и мы решили найти этого парня, потому что он был родственной душой, и мы на его месте хотели бы, чтобы нас нашли», — сказал Бэбб.

Они задержались на работе, стали обзванивать школы и опубликовали фото записки на странице верфи в соцсети. Пост стал вирусным, и помог найти разгадку.

Оказалось, что послание в бутылке было школьным проектом, который Брайан Даль выполнил, когда учился в шестом классе в 1989 году. Бутылка проплыла 320 километров и оказалась в реке Язу. Если бы она повернула немного в другую сторону, то могла бы оказаться в реке Миссисипи и, возможно, даже в Мексиканском заливе.

Позже этот юноша победил рак, но скончался в результате несчастного случая в собственном доме в возрасте 29 лет. Родители Даля, Эрик и Мелани, и их второй сын Крис проехали около 320 километров из американского города Оксфорд, штат Миссисипи, чтобы встретиться с нашедшими послание рабочими.

«Он был победителем по жизни, так как умел дружить и устанавливать связь с людьми. И он продолжает вдохновлять такие связи», — сказал Эрик. Мелани рассказала, что Брайан любил бейсбол, рыбалку, не боялся змей и стал заядлым велосипедистом и любящим дядей, когда подрос.

Работники верфи предложили показать семье место, где они нашли бутылку, и Дали согласились. «Он все еще с ними. Я думаю, для этого нужна была наша находка — чтобы дать его родителям знать, что он присматривает за ними», — подчеркнул Митчелл.

Ранее сообщалось, что активисты, собиравшие мусор в американском парке, нашли отправленное 27 лет назад послание в бутылке и передали одному из его авторов привет от умершего полтора года назад лучшего друга. Он отметил, что все поставившие подписи под запиской до сих пор остаются его близкими друзьями.

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Алиса Дмитриева
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