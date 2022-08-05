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Китай предложил России укрепить сотрудничество на фоне ситуации с Тайванем

Глава МИД КНР Ван И предложил Лаврову укрепить сотрудничество на фоне ситуации с Тайванем

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Глава МИД Китая Ван И предложил своему российскому коллеге Сергею Лаврову усилить сотрудничество на фоне ситуации вокруг Тайваня. Об этом сообщает ТАСС.

«Пекин готов усилить стратегическое взаимодействие с РФ, чтобы сообща мы могли еще более эффективно отстаивать международную систему, в которой ключевую роль играет ООН, а также порядок, опирающийся на нормы общепринятого международного права», — заявил китайский дипломат.

Ван И также подчеркнул, что Москва продолжает придерживаться Принципа одного Китая и выступает против любых посягательств на суверенитет КНР. По его словам, такая позиция говорит о высоком уровне китайско-российского стратегического партнерства.

Глава китайского МИД добавил, что Москва и Пекин оказывают поддержку друг другу на международной арене. Он подчеркнул, что две страны вместе «отстаивают равноправие и справедливость в мире».

Ранее Ван И заявил, что визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань обернется для Вашингтона серьезными последствиями, ответственность за которые будет нести американская сторона. Дипломат назвал поездку американского политика на остров вульгарной комедией.

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Виктория Кондратьева
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