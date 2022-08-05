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Российский бизнес не поверил в специальный налоговый режим

РБК: 97 процентов российского микробизнеса решили не переходить на новый налоговый режим

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Подавляющее большинство представителей российских компаний из области микробизнеса откажутся переходить на новый специальный налоговый режим — автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН), которая должна заработать в стране с 1 января 2023 года. Об этом со ссылкой на опрос сервиса «Актион Бухгалтерия» пишет РБК.

Отрицательный ответ дали 97 респондентов. Существенная часть (39 процентов) указали, что в первую очередь им новый режим невыгоден из-за высоких ставок. В зависимости от объекта налогообложения, «доходы» или «доходы, уменьшенные на величину расходов», платить придется 8 и 20 процентов, в то время как без АУСН — 6 и 15 процентов соответственно.

Каждый восьмой предприниматель указал свою причину, по которой не хочет использовать АУСН. Самым частым вариантом было отсутствие доверия к инспекциям налоговой службы и системе в целом. Бизнесмены хотят сначала посмотреть, как автоматизация будет работать на практике, и пока не видят поводов переходить с упрощенной системы налогообложения.

К микробизнесу относятся компании, чей годовой доход не превышает 120 миллионов рублей, а штат — 15 человек. АУСН рассчитана как на индивидуальных предпринимателей, так и на компании с доходом не более 60 миллионов рублей в год и штатом не более пяти человек.

Большая часть участников опроса — компании со штатом менее десяти человек, которые в теории могли бы разделиться на две, чтобы воспользоваться плюсами АУСН. Но к настоящему времени они не видят смысла предпринимать такие действия.

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В Федеральной налоговой службе (ФНС) рассказали о диаметрально противоположном результате последнего опроса, проведенного год назад. По данным налоговиков, три четверти предпринимателей хотели бы применять АУСН.

Результат пилотных проектов АУСН в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане скорее подтверждает результаты опроса «Актион Бухгалтерии». В этих регионах режим заработал с 1 июля, воспользовался им только 1 процент компаний.

Эксперты отмечают, что у нового налогового режима есть ряд недостатков. Среди них — необходимость ежемесячной уплаты налога, более высокие ставки, слишком малая численность сотрудников, запрет на выплату зарплаты наличным, сложности в оспаривании ошибок в начислении налогов, запрет на работу для нерезидентов по трудовым договорам.

В то же время плюсом может считаться отсутствие выездных налоговых проверок, снижение количества отчетности и освобождение от страховых взносов с доходов сотрудников.

Ранее Министерство юстиции России опубликовало законопроект об освобождении бизнеса от уголовной ответственности за работу без регистрации. Речь идет об изменениях в статье 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство».

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Платон Щукин
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