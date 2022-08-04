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Бизнес захотели освободить от уголовного наказания за работу без регистрации

Минюст России предложил отменить ответственность за предпринимательство без регистрации

Фото: KOBU Agency / Unsplash

Российский бизнес захотели освободить от уголовной ответственности за работу без регистрации. Соответствующий законопроект опубликовало Министерство юстиции России, информацию передает РИА Новости.

Согласно проекту, предлагается исключить уголовное наказание за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации. Изменение Минюст хочет внести в статью 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство».

В пояснительной записке уточняется, что предприниматели могут нести ответственность по иным статьям УК, в частности, за уклонение от уплаты налогов или незаконную банковскую деятельность.

Максимальная санкция за работу без регистрации сейчас — шесть месяцев ареста, при совершении преступления организованной группой — до пяти лет лишения свободы.

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Антон Похиляк
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