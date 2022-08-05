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На Украине задержали мужчину за призыв ударить ракетой по памятнику Бандере

СБУ задержала мужчину, призывавшего ударить ракетой по памятнику националисту Бандере

Скриншот: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала мужчину, призывавшего нанести ракетный удар по памятнику лидеру украинских националистов Степану Бандере. Об этом в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщило управление СБУ по Львовской области.

Отмечается, что задержанный также передал координаты памятника представителям Донецкой народной республики (ДНР). В качестве доказательства приводятся скриншоты переписки в социальной сети «Одноклассники».

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Алевтина Запольская
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