На Украине задержали мужчину за призыв ударить ракетой по памятнику Бандере

СБУ задержала мужчину, призывавшего ударить ракетой по памятнику националисту Бандере

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала мужчину, призывавшего нанести ракетный удар по памятнику лидеру украинских националистов Степану Бандере. Об этом в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщило управление СБУ по Львовской области.

Отмечается, что задержанный также передал координаты памятника представителям Донецкой народной республики (ДНР). В качестве доказательства приводятся скриншоты переписки в социальной сети «Одноклассники».