В Мюнхене снова осквернили могилу Бандеры

Могилу Бандеры в Мюнхене разрисовали символами анархизма и социализма

В немецком городе Мюнхене могилу лидера украинских националистов Степана Бандеры неизвестные разрисовали фиолетовой краской, нанеся на крест символы анархизма и социализма. Об этом в воскресенье, 24 июля, со ссылкой на украинские СМИ сообщает Telegram-канал RT.

Разрисованное надгробие обнаружил латвиец Александр Чайчиц. На месте происшествия работает полиция.

Это не первый случай, когда вандалы оскверняют могилу Бандеры в Мюнхене. В марте 2021 года посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщал, что бандиты облили ее неизвестным веществом. Также несколько аналогичных случаев произошли в 2015 году. В 2018-м британский журналист Грэм Филипс сорвал с нее флаги, после чего получал угрозы расправы.

Степан Бандера был лидером «Организации украинских националистов» (ОУН — запрещенная в России экстремистская организация).