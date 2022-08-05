Крупный экспортер электричества в Европу решил урезать поставки

Норвегия задумалась о сокращении экспорта электричества из-за угрозы внутреннего дефицита

Норвегия, один из крупнейших экспортеров электричества в Европу, решила урезать поставки из-за угрозы внутреннего дефицита энергии, пишет Bloomberg со ссылкой на издание NTB. Министр энергетики страны Терье Осланд заявил, что правительство предложит такую меру в случае снижения уровня воды в хранилищах до «критически низкого».

По его словам, лимит будет определяться в зависимости от сезона для каждого 1800 резервуаров отдельно. В мае норвежский оператор электросетей Statnett SF предупредил, что страна может столкнуться с нехваткой электроэнергии, так как зимой ожидается мало снегопадов. В конце июля уровень заполнения хранилищ воды в Норвегии составил 66,5 процента по сравнению со средним значением 74,9 процента в 2002-2021 годах.

Из-за неопределенности с поставками топлива из России Европа резко увеличила импорт электричества из Норвегии весной 2022 года — к концу апреля экспорт страны за пределы скандинавского рынка вырос почти на 50 процентов год к году. В связи с этим стоимость энергии выросла и на внутреннем рынке: в апреле цены в Осло были на 37 процентов выше, чем в среднем по скандинавским странам. Однако страна имеет соглашения, регулирующие объем поставок, с Евросоюзом и Великобританией, поэтому не может урезать экспорт без финансовых потерь.

Ранее Bloomberg писал, что шанс Европы пережить надвигающуюся зиму в тепле во многом зависит от азиатских стран. В Китае, Южной Корее и Японии, которые являются одними из крупнейших в мире импортеров сжиженного природного газа и угля, с наступлением отопительного сезона, так же как и в европейских странах, вырастет спрос на энергоносители. Так что во многом ситуация с отоплением в Европе будет зависеть от погоды на другом конце света.