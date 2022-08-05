Возможность Европы пережить зиму поставили в зависимость от Азии

Bloomberg: возможность Европы пережить зиму зависит от погоды в Азии

По мере того как Европа пытается отказаться от российского топлива и стремится обеспечить достаточные запасы на зиму, ее стремление пережить надвигающуюся зиму в тепле во многом зависит от азиатских стран. Об этом сообщает Bloomberg.

В Китае, Южной Корее и Японии, которые являются одними из крупнейших в мире импортеров сжиженного природного газа и угля, с наступлением отопительного сезона, так же как и в европейских странах, вырастет спрос на энергоносители. Так что во многом ситуация с отоплением в Европе будет зависеть от погоды на другом конце света. Точные прогнозы погоды на зиму делать пока рано, но любое падение температуры спровоцирует ожесточенную борьбу за топливо, указывает агентство. «Более холодная, чем обычно, зима может привести к резкому скачку цен, если российские поставки в Европу останутся на низком уровне», — подтвердил аналитик BloombergNEF Абхишек Рохатги.

Европейские страны спешат подготовиться к зиме, сокращая потребление газа и увеличивая импорт СПГ для заполнения хранилищ, а также перезапуская законсервированные угольные электростанции. Тем не менее дополнительные закупки в Европе привели к рекордному росту стоимости СПГ и угля в этом году. Развивающиеся страны, такие как Бангладеш и Пакистан, уже страдают от ежедневных отключений электричества, потому что они не могут позволить себе платить за грузы. К зиме конкуренция за ресурсы может стать еще более ожесточенной.

В случае наступления холодов Япония и Южная Корея начнут бороться с Европой за ресурсы. «Если будет очень холодная зима, Японии и Южной Корее, вероятно, потребуются дополнительные спотовые грузы, и в этом случае они, вероятно, смогут конкурировать с европейскими покупателями», — прокомментировал глава отдела глобальной энергетики и возобновляемых источников энергии в IHS Markit Сичжоу Чжоу. Китай находится в более удобном положении. Рекордная добыча угля в сочетании с низким спросом на электроэнергию привела к тому, что запасы в середине года достигли самого высокого уровня за всю историю.

Ранее в августе верховный комиссар Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о приближении Европы к пределу закупок газа из нероссийских источников. По его словам, Европу ждет трудная зима с замедлением экономического роста. «Европе грозит настоящий шторм: цены на энергоносители растут, экономический рост замедляется, приближается зима», — рассказал он. В зимний период, по словам главы евродипломатии, возникнет необходимость экономии энергии.