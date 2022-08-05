В Европарламенте предложили переосмыслить роль Гитлера в контексте России

Депутат ЕП в шутку предложил переосмыслить роль Гитлера в контексте борьбы с Россией

Депутат Европарламента (ЕП) от ФРГ Мартин Зоннеборн в шутку предложил переосмыслить роль лидера нацисткой Германии Адольфа Гитлера в контексте современной борьбы России и Запада. Об этом он заявил в интервью журналу Telepolis.

Отвечая на вопрос журналиста о необходимости открытого политического противостояния с Россией, политик с иронией ответил, что считает действия немецкого руководства правильными.

«Я предполагаю, что в сложившейся ситуации полностью переосмыслится и Гитлер, ведь он воевал против русских. Похоже, часть общественности вот-вот запихнет Вилли Брандта (четвертый канцлер ФРГ, видный участник антифашистского немецкого подполья и лауреат Нобелевской премии мира — прим. «Ленты.ру») на место Адольфа Гитлера и наоборот», — пошутил депутат о переосмыслении роли фюрера.

Мартин Зоннеборн — немецкий сатирик, журналист и политик, депутат Европарламента с 2014 года. Становился участником нескольких политических скандалов из-за своих ироничных высказываний. Например, в декабре 2009 один из своих телесюжетов вызвал серьезное ухудшение немецко-китайских отношений из-за «оскорбления чувств китайского народа» в репортаже о Франкфуртской книжной ярмарке, в котором он высмеял стереотипы о китайских туристах.

Ранее министр транспорта немецкой земли Баден-Вюртемберг Винфрид Херманн от партии «зеленых» заявил, что Запад упустил возможность выстроить взаимовыгодные отношения с Россией и не смог создать надежную архитектуру безопасности с учетом интересов ее и других стран бывшего СССР