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В Германии обвинили Запад в упущенном шансе выстроить отношения с Россией

Немецкий министр Херманн обвинил Запад в упущенном шансе выстроить отношения с Россией

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Запад упустил возможность выстроить взаимовыгодные отношения с Россией и не смог создать надежную архитектуру безопасности с учетом интересов ее и других стран бывшего СССР. Об этом заявил министр транспорта немецкой земли Баден-Вюртемберг Винфрид Херманн от партии «зеленых», чем вызвал «ужасающую реакцию» со стороны немецких политиков, передает издание Compact.

«Необычные слова для политика из "зеленых": партия уже давно отказалась от пацифистских идеалов и фактически превратилась в ярого союзника Киева в конфликте на Украине», — написали в материале издания.

Сообщается, что глава фракции Свободной демократической партии Германии в ландтаге Баден-Вюртемберга Ханс-Ульрих Рюльке призвал премьер-министра земли вмешаться в ситуацию.

Ранее агентство Bloomberg написало, что у Германии, которая сталкивается с перспективой серьезной экономии газа, есть три месяца на спасение от кризиса предстоящей зимой. Именно Германия подвержена наиболее серьезным рискам в Европе: отопление почти половины домов в стране обеспечивается именно за счет газа.

Николай Чигасов
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