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Германии отвели срок для спасения от газового кризиса

Bloomberg отвело Германии три месяца на спасение от газового кризиса

Фото: Shutterstock

У Германии, которая сталкивается с перспективой серьезной экономии газа, есть три месяца на спасение от кризиса предстоящей зимой. Соответствующий срок стране отводится в материале Bloomberg.

Времени на то, чтобы предотвратить дефицит, у ФРГ остается немного. С сокращением поставок газа из России в Европе сейчас сталкиваются многие страны, однако именно Германия подвержена наиболее серьезным рискам: отопление почти половины домов в стране обеспечивается именно за счет газа.

Правительство канцлера Олафа Шольца слишком долго реагировало на угрозу, и лишь недавно представив цели по сокращению потребления. На фоне продолжающегося сокращения объема поставок со стороны «Газпрома» и проблем с экспортом электричества из Франции риски для ФРГ могут сохраниться и после завершения предстоящей зимы.

По утверждениям источников агентства, Россия может сохранить минимальный уровень прокачки газа в Европу на период продолжения украинского кризиса. Подобная ситуация означает, что нехватка топлива в регионе будет отмечаться и в дальнейшем.

Сокращать поставки в Европу «Газпром» начал с середины июня, объявив о проблемах с оборудованием, которое не удалось вернуть из ремонта в Канаде. В Евросоюзе видят в решении поставщика политическую мотивацию, Кремль утверждает, что сложности были вызваны санкциями, а «Газпром» не сможет исправить ситуацию самостоятельно.

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Платон Щукин
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