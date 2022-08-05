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Китай приостановил сотрудничество с США в ряде областей

МИД КНР заявил, что Пекин приостанавливает сотрудничество с Вашингтоном в ряде областей

Фото: Andy Wong / AP

Китай приостанавливает сотрудничество с США в ряде областей. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД КНР.

Согласно позиции Пекина, диалог на время прекращается в рамках регионального военного взаимодействия, а также в виде рабочих встреч между представителями минобороны КНР и США. Кроме того, приостанавливаются встречи с представителями США по теме безопасности на море.

Прекращаются переговоры с Вашингтоном по изменению климата, сотрудничество по борьбе с наркотиками, партнерство в области юстиции, репатриации, борьбы с международной преступностью, незаконной миграцией
граждан.

5 августа стало известно, что Пекин отменил рабочую встречу представителей минобороны США и Китая и прекратил диалог на уровне представителей региональных военных командований двух государств в ответ на визит спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань.

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Николай Чигасов
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