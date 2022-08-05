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Китай остановил военное сотрудничество с США из-за визита Пелоси

В МИД Китая заявили, что Пекин отменил рабочую встречу представителей минобороны КНР и США

Фото: Yoshio Tsunoda / Globallookpress.com

Пекин отменил рабочую встречу представителей минобороны США и Китая и прекратил диалог на уровне представителей региональных военных командований двух государств в ответ на визит спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань. О приостановке военного сотрудничества заявила пресс-служба МИД КНР, заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

Сообщается, что Пекин остановил военное сотрудничество с США из-за того, что Вашингтон принял решение о поездке Пелоси, несмотря на многочисленные протесты со стороны Китая. Сообщается, что КНР также прекратит контакты с американскими представителями в рамках механизма по обеспечению безопасности на море.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страна выступает против признания независимости Тайваня в одностороннем порядке и изменения статус-кво любой из сторон, особенно силой. По его мнению, эскалация конфликта никому не нужна, поскольку «может иметь непредвиденные последствия, которые не служат ничьим интересам, включая Китай».

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Дмитрий Сотак
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