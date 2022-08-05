США выступили против признания независимости Тайваня в одностороннем порядке

Госсекретарь Блинкен: США против признания независимости Тайваня в одностороннем порядке

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страна выступает против признания независимости Тайваня в одностороннем порядке и изменения статуса-кво любой из сторон, особенно силой. Его слова приводит Reuters.

По словам госсекретаря, эскалация конфликта никому не нужна, поскольку «может иметь непредвиденные последствия, которые не служат ничьим интересам, включая Китай». Он отметил, что политика США в отношении Тайваня не изменилась.

«Мы только рассчитываем на то, что противоречия сторон, лежащих по обе стороны пролива, разрешатся мирно, без принуждения и без помощи силы», — сказал Блинкен.

Ранее госсекретарь назвал реакцию Китая на визит на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси вопиюще провокационной. По его словам, крупные военные учения, которые Пекин начал после визита Пелоси, преследуют цель запугать не только Тайвань, но и другие страны Азии.