Парикмахер назвал главные ошибки при мытье головы

Парикмахер Джейсон Коллиер назвал ошибкой мытье головы шампунем два раза

Звездный парикмахер Джейсон Коллиер назвал главные ошибки при мытье головы. Соответствующий материал появился на сайте модного издания Who What Wear.

Известно, что многие специалисты советуют очищать кожу головы посредством шампуня два раза. Однако, по мнению Коллиера, не следует выполнять данное действие регулярно. «Да, иногда вам нужно помыть голову один раз, чтобы очистить волосы, а затем еще раз, чтобы они увлажнились и обрели защиту. Но если вы моете волосы каждые пару дней, в этом нет необходимости», — рассказал стилист и предупредил, что чрезмерное мытье волос делает их сухими.

Кроме того, собеседник издания отметил, что необходимо тщательно смывать шампунь и кондиционер. По его словам, если этому процессу не уделять должного внимания, то на волосах может появиться перхоть. Вдобавок Колилиер обратил внимание на то, как выбрать подходящий кондиционер. «Когда ваши волосы мокрые, осторожно потяните их. Если прядь отскакивает назад, как резинка, то состояние локонов, вероятно, хорошее, и вам нужен увлажняющий кондиционер. Если нет, то лучше использовать средство, которое будет оказывать питающее действие», — пояснил он.

В заключение парикмахер посоветовал во время мытья волос не массировать кожу головы пальцами, поскольку это может привести к большему выделению кожного сала. Напротив, лучше нанести и размазать некоторое количество шампуня по корням ладонями.

В июне блогерша раскрыла способ дольше ходить с чистыми волосами. Суть метода заключается в том, чтобы мыть голову один раз в неделю. В данном случае девушка посоветовала выждать определенное время, пока кожное сало не станет вырабатываться реже, и маскировать при этом грязные локоны с помощью причесок.