Визит Пелоси на Тайвань повлияет на поставки iPhone

Reuters: визит Пелоси на Тайвань вызвал ужесточение правил поставок гаджетов Apple

Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань может негативным образом повлиять на поставки iPhone. Об этом сообщает Reuters.

Как стало известно журналистам агентства, после посещения Пелоси Тайваня власти Китая ужесточили требования к перевозке гаджетов. В этой связи Apple обратилась к своим поставщикам, чтобы те строго следовали таможенным правилам во избежание задержек и срыва поставок смартфонов.

Уточняется, что Пекин начал применять правило, согласно которому все произведенные для устройств Apple на Тайване детали должны иметь маркировку «Изготовлено на Тайване, Китай» или «Произведено в китайском Тайбэе». Знакомые с вопросом источники отметили, что данное правило действовало и до визита спикера палаты представителей США, однако фактически его соблюдение не контролировали. После посещения Пелоси Тайваня китайско-американская торговая напряженность обострилась, что вызвало ужесточение правил в отношении торговых вопросов.

«Кажется вероятным, что для того, чтобы поставки были разрешены, нужно будет только изменить документы», — отреагировали на инфоповод журналисты профильного издания 9to5mac. По словам специалистов, если какой-либо компонент будет маркирован как «Сделано на Тайване», то партию с этими деталями могут надолго задержать при транспортировке. Авторы медиа назвали действия Пекина «китайской местью».

5 августа стало известно, что власти Китая решили ввести санкции против спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и ее родственников после визита политика на Тайвань. В КНР сочли приезд Пелоси жестким вмешательством во внутреннюю политику Китая.