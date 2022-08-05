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Схожесть с национальным героем помогла туристке бесплатно улететь бизнес-классом

Пассажирку самолета пересадили в бизнес-класс из-за схожести со знаменитой футболисткой

Кадр: @irrelevantsoph / TikTok

Пассажирку самолета приняли за знаменитость и бесплатно пересадили в бизнес-класс. Об этом девушка рассказала в своем TikTok-аккаунте, на видео обратило внимание издание The Sun.

По словам путешественницы, ей сделали апгрейд места из-за схожести с известной британской футболисткой Хлоей Келли (Chloe Kelly), которая стала национальным героем после того, как забила победный гол Германии в финале «Евро-2022».

«Перед вылетом ко мне подошла стюардесса, сделала комплимент и предложила помочь пересесть в бизнес-класс. Это было роскошно!» — поделилась впечатлениями туристка.

В июне американская блогерша сделала маникюр на откидном столике в самолете, сняла свои действия на камеру и нарвалась на осуждение в сети. Пассажирка во время полета накрасила свои ногти, а затем по очереди просушила каждый палец в портативной УФ-лампе.

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Мария Гейн
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