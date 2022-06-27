Пассажирка сделала косметическую процедуру в самолете и была осуждена в сети

Пользователи TikTok осудили пассажирку самолета, которая накрасила ногти на откидном столе

Американская блогерша сделала маникюр на откидном столике в самолете, сняла свои действия на камеру и нарвалась на осуждение в сети. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на TikTok-ролик туристки.

На размещенных кадрах видно, как во время полета в Испанию пассажирка красит ногти, а затем по очереди сушит каждый палец в портативной УФ-лампе. Ролик стал вирусным в сети, набрав более 2,7 миллиона просмотров и двух тысяч комментариев.

Многих пользователей возмутили действия блогерши, они принялись критиковать ее в комментариях. «Совет от стюардессы — это точно недопустимо. Дело не только в лаке, который легко воспламеняется, но и в аппарате для сушки ногтей, который вы используете. Нельзя брать в самолет вещи, которые могут вызвать искры или возгорание», «Выглядит нелегально», «А как же запах? Я бы не хотела сидеть рядом с пассажиром, который таким занимается», «Я стюардесса и точно вам говорю, что делать маникюр в самолете запрещено», — писали одни юзеры.

При этом другие подписчики поддержали девушку. «Как сотрудник аэропорта хочу сказать, что нет ничего запрещенного в том, чтобы проносить жидкость до 100 миллилитров в самолет. Поскольку это гель, он точно не воспламеняется. Так что никакой угрозы здесь нет», «Я тоже стюардесса и, честно говоря, если бы увидела, что кто-то из пассажиров делает маникюр в самолете, я бы попросила сделать и мне», «Если бы проносить какую-то из этих вещей было запрещено, ей бы не дали пронести ее в самолет», — оправдывали блогершу поклонники.

Позже автор ролика пояснила в комментариях, что служба безопасности аэропорта разрешила взять гель-лак на борт, поскольку он не воспламеняется и у него отсутствует запах.

Ранее в июне пассажир воздушного судна снял на камеру смутивший его негигиеничный поступок попутчицы и поделился им в сети. На размещенном кадре видно, как неизвестная женщина, сидящая на кресле спереди, откинула длинные волосы на спинку кресла так, что они свисают над столиком для еды.