Поступок длинноволосой пассажирки в самолете спровоцировал споры в сети

Пользователи Reddit поспорили из-за откинутых на спинку кресла волос пассажирки

Пассажир самолета снял на камеру смутивший его негигиеничный поступок попутчицы и поделился им в сети. Об этом пишет NewsWeek со ссылкой на соответствующий тред Reddit.

На размещенном кадре видно, как неизвестная женщина, сидящая на кресле спереди, откинула длинные волосы на спинку кресла так, что они свисают над столиком для еды. «Вид на протяжении большей части моего трехчасового полета», — подписал мужчина пост, набравший более 18 тысяч лайков.

Попавшие на фото действия попутчицы вызвали неоднозначную реакцию у пользователей и спровоцировали споры в сети. Часть юзеров предложили вежливо попросить пассажирку убрать волосы. «Такое случается время от времени. Обычно я просто хлопаю человека по плечу и говорю: "Извините, ваши волосы выглядят великолепно, но я не хочу, чтобы они зацепились за поднос или сиденье. Вам лучше убрать их", — и все. Срабатывает каждый раз», «Лично я бы совсем не возражала, если бы кто-то попросил убрать мои длинные волосы», «Может, девушка даже не заметила, что волосы вам мешают», — отметили они в комментариях.

Однако другие посоветовали отомстить попутчице. «Захлопните столик прямо на волосах», «Хороший чих быстро уберет ее волосы», «Свяжите из них узлы или прилепите жвачку», «Окуните ее волосы в варенье или томатный сок», — злорадствовали они.

Ранее туристка сняла на камеру, как неизвестный мужчина, сидящий позади нее, положил босые ноги на подлокотник ее кресла и поделилась фото в сети. Попавшие на снимок действия попутчика вызвали отвращение у пользователей сети — в комментариях пользователи Reddit посоветовали «наказать» невоспитанного туриста.