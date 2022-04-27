Негигиеничные действия туриста на борту самолета вызвали отвращение у пассажиров

Пользовательница Reddit сняла на фото негигиеничный поступок босого попутчика в самолете

Туристка на борту самолета сняла на камеру смутивший ее негигиеничный поступок пассажира и поделилась им в сети. Публикация появилась в одном из сообществ на платформе Reddit.

На размещенном кадре видно, как неизвестный мужчина, сидящий позади автора снимка, положил босые ноги на подлокотник ее кресла. «Это парень с моего рейса», — подписала женщина пост, набравший более 2,8 тысячи просмотров.

Попавшие на фото действия попутчика вызвали отвращение у пользователей сети — в комментариях пользователи Reddit посоветовали «наказать» невоспитанного туриста. «Как это грубо и некрасиво! Хотелось бы отдавить ему ногу чем-то», «Попробуйте в следующий раз чихнуть прямо на ноги», «Можно "не специально" пролить на него что-то», «О, я бы воспользовалась случаем и накрасила ему ногти розовым лаком», — написали они.

Ранее в апреле другой авиапассажир во время путешествия на самолете также сфотографировал попутчика, просунувшего босые ноги под впередистоящее кресло. Снимки разозлили пользователей сети и они предложили «капнуть на туриста кипятком».