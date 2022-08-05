Терапевт рассказала о передающихся через посуду опасных заболеваниях

Терапевт Сухова: через посуду можно заразиться гепатитом А

Через посуду можно заразиться гепатитом А и столбняком, уверена терапевт Вера Сухова. Об этих и других опасных заболеваниях, передающихся через тарелки и стаканы, она рассказала в интервью для «Газеты.ру».

Сухова объяснила, что многими болезнями можно заразиться контактно-бытовым путем, то есть при непосредственном контакте с возбудителем инфекции через предметы обихода. Такими заболеваниями, по ее словам, могут быть не только банальное ОРВИ, но и гепатит А, чесотка, хеликобактерная инфекция, герпес, гельминтоз, а иногда даже столбняк, газовая гангрена и бруцеллез. Поэтому, подчеркнула врач, не стоит доедать и допивать за другими.

Даже если среди домашних нет больных инфекционными заболеваниями, Сухова призвала тщательно обрабатывать предметы и вещи, которые используются большим количеством людей одновременно. «Мыть при высокой температуре с мылом или другими средствами бытовой химии», — пояснила она. Кроме того, важно соблюдать и базовые правила личной гигиены, заключила врач.

Ранее психолог Александра Фокина назвала способ заставить ребенка убираться без скандала. Чтобы вызвать у детей интерес к процессу уборки, психолог рекомендует устраивать соревнования и хвалить его даже за самые малые успехи.