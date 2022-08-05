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Высокопоставленный судебный пристав осуждена на 7,5 года в Иркутской области

Бывший судебный пристав осуждена на 7,5 года за взятки в Иркутской области

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Высокопоставленный судебный пристав осуждена на 7,5 года в Иркутской области — 42-летняя бывшая начальница районного отдела попалась на взятке от коммерсанта за снятие ареста со счетов его бизнеса; две бывших подчиненных фигурантки осуждены за схожие преступления. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 5 августа, сообщили в Следственном комитете России (СКР) по Иркутской области.

По данным ведомства, фигурантка вместе с приставом-исполнителем получили не менее 480 тысяч рублей от гендиректора фирмы, у которой арестовали счета. За эту сумму начальница отдела обещала не только снять арест со счетов, но и вернуть взысканные ранее деньги на счет. В действительности такими полномочиями она не обладала.

Две ее теперь уже бывшие подчиненные также осуждены: одна получила три года исправительных работ и штраф в миллион рублей, другая — четыре года колонии общего режима. Следствие смогло расследовать и доказать 12 эпизодов получения взяток и превышения должностных полномочий. Их начальница помимо срока в 7,5 года оштрафована на 200 тысяч рублей.

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Леонид Микуляк
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