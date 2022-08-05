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Жираф вмешался в помолвку и повредил шею будущей невесте

NZ Herald: жираф ударил девушку во время помолвки и повредил ей шею

Жительница мексиканского города Мехико Монсеррат Кокс получила травму в тот момент, когда возлюбленный делал ей предложение. Об этом сообщает NZ Herald.

Для помолвки будущий жених привел девушку в сафари-парк. Когда они оказались возле жирафа, мужчина опустился на одно колено и предложил Кокс выйти за него замуж. На записи видно, что в ответ девушка кивнула и улыбнулась. В это время вмешался жираф: он мотнул головой и задел шею будущей невесты.

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От удара голова Кокс резко отклонилась назад, а руки поднялись вверх. В результате она повредила шею, и на следующий день ей пришлось надеть шейный бандаж. Несмотря на травму Кокс считает, что помолвка прошла идеально. «Пару дней шея болела, но я была так счастлива, что не заметила этого», — признается она.

Пользователи соцсетей, посмотревшие видео с помолвки, шутят, что действия жирафа были знаком и девушке не стоит выходить замуж за этого мужчину. «Возможно, жираф что-то знал и пытался остановить тебя», — говорится в одном из комментариев, однако Кокс с ним не согласна. «Это никакой не знак. Мы были счастливы семь лет, а жираф — это просто жираф», — считает она.

Ранее сообщалось, что британец хотел сделать возлюбленной предложение и в самый торжественный момент уронил помолвочное кольцо в конский навоз. Его девушка обожала диснеевские мультфильмы, поэтому в качестве места для помолвки он выбрал французскую деревню с замком, напоминающим о мультфильме «Красавица и Чудовище».

Алиса Дмитриева
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