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Шоколад Ritter Sport начнут производить в России

Владелец «Черноголовки» начнет производить в России шоколад Ritter Sport под новым брендом

Фото: Omar Al-Ghosson / Unsplash

Шоколад Ritter Sport начнут производить в России под новым брендом, пишет Mash в своем Telegram-канале.

Как узнало издание, владелец марки, немецкая компания Alfred Ritter GmbH & Co ведет переговоры об организации производства в России с ООО «ПК "Аквалайф"», который производит напитки «Черноголовка». Раньше шоколадные плитки поставляли из Германии, но после начала конфликта на Украине начались проблемы с логистикой.

Помимо бренда изменится и ассортимент — вкусов станет меньше, по крайней мере на начальной стадии запуска производства. Источники Mash допускают, что со временем ассортимент станет прежним, но пока производитель нанял социологическое агентство для проведения исследования предпочтений российских потребителей. Фирма должны выяснить, какие из 56 видов плиток наиболее востребованы.

Ранее стало известно, что в России наладят выпуск пива Spaten и Leffe. Производство начнется на предприятиях в УльяновскеКалугеОмске, Волжском, Саранске, Клину и Иванове. Решение о локализации владелец брендов AB InBev Efes объяснил логистическими сложностями.

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Софья Ермакова
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