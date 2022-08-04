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Пиво Spaten и Leffe начнут производить в России

Компания AB InBev Efes наладила выпуск Spaten, Franziskaner и Leffe в России

Фото: Unsplash

Пивоваренная компания AB InBev Efes наладила выпуск ряда импортных брендов в России — на отечественных заводах начнут производить Spaten, Franziskaner, Leffe Blonde и Brune, пишет РИА Новости.

Их будут выпускать на предприятиях в Ульяновске, Калуге, Омске, Волжском, Саранске, Клину и Иванове. «Решение о локализации было принято в связи с логистическими сложностями, которые повсеместно наблюдаются на рынке, с целью обеспечения бесперебойности коммерческих процессов и доступности продукции», — объяснили в компании.

Российская AB InBev Efes появилась в 2018 году после слияния бельгийского концерна AB InBev и турецкой Anadolu Efes. В конце апреля стало известно, что эти зарубежные фирмы вступили в активные переговоры в отношении продажи неконтролирующей доли AB InBev в совместном российском предприятии AB InBev Efes компании Anadolu Efes.

В начале августа другой крупный пивоваренный концерн, Heineken, заявил о намерении во втором полугодии 2022 года достичь соглашения о продаже своего российского бизнеса новому владельцу. Компания оценила свои активы в России в 475 миллионов евро. 

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Софья Ермакова
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