Россиянам рассказали о будущем рубля

Аналитик Кожухова спрогнозировала курс рубля с учетом спада цен на нефть

Аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова рассказала о риске ослабления рубля в среднесрочной перспективе. Об этом пишет агентство Прайм.

Аналитик выделила три фактора, которые могут на это повлиять: падение цен на нефть из-за рисков рецессии, обновление бюджетного правила и доступ нерезидентов из дружественных государств к биржевым торгам. «Указанные факторы, вероятно, будут удерживать российскую валюту от обновления пиков с 2015 года», — сообщила Кожухова.

Несмотря на это, аналитик подчеркнула, что пока рано говорить об обвале рубля из-за сохранения валютных ограничений, а также удерживаемого высокого профицита счета текущих операций и торгового баланса, которые делают такой сценарий маловероятным.

Среднесрочное ослабление рубля может стать ощутимым при закреплении доллара выше 65 рублей, а евро — выше 70,5 рублей. Однако, как подмечает Кожухова, этого пока не происходит. «Таким образом, рубль наверняка будет продолжать колебания недалеко от уровней начала августа и даже может предпринимать попытки укрепления», — заключила аналитик.

Ранее ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин заявил, что допускает падение рубля в случае сокращения добычи нефти в России на 20 процентов. По его мнению, нахождение альтернативного рынка сбыта нефти сделает ослабление российской валюты не столь заметным.