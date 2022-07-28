Аналитик допустил падение рубля

Аналитик Сыроваткин допустил падение рубля при сокращении добычи нефти в России на 20%

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин допустил падение рубля. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По его словам, при условии сокращения добычи нефти в России на 20 процентов и спада экспорта на треть и более к концу года доллар может стоить 77-85 рублей. Он добавил, что если удастся найти альтернативный рынок сбыта нефти, ослабление российской валюты будет менее выраженным.

Эксперт добавил, что судьба курса рубля во многом зависит от решений Банка России по ставке. «Обновленный прогноз среднегодового уровня ключевой ставки допускает ее снижение до уровня 6,5 процента к концу 2022 года, и этот уровень уже может оказаться достаточным для сокращения спекулятивного спроса на российскую валюту», — заявил он.

Аналитик также считает, что недавнее ослабление российской валюты связано с резким ростом торгов в паре юань/рубль, объем которых в последние дни превышал объем торговле в паре евро/рубль.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов оценил вероятность возвращения доллара к 50 рублям. По его мнению, сейчас сохраняются факторы, служившие на пользу национальной валюте последнее время.