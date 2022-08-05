Перечислены самые популярные страны для туризма у россиян

Вице-президент РСТ: Турция остается самой популярной страной для туризма у россиян

Турция остается самой популярной страной для туризма у россиян, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. В беседе с «Лентой.ру» он перечислил основные популярные направления.

Турция, ОАЭ, Юго-Восточная Азия (Таиланд, Вьетнам) — вот направления потоков, которые генерируются на выездной туризм из России Юрий Барзыкин вице-президент РСТ

«Более 60 процентов тех, кто путешествует за границу, едут в Турцию. Потому что туда есть рейсы из регионов, есть различные программы, в том числе: Москва — Сочи — Стамбул — Анталья — Бодрум. Это направление забирает основную массу туристов. К осени будет дополнительно Юго-Восточная Азия: Таиланд, Вьетнам и так далее. Направлений не много, тем не менее они заполняются, в том числе на сентябрь и дальше», — рассказал Барзыкин.

Краснодарский край

Вице-президент РСТ отметил, что, несмотря на популярность Турции, внутренний туризм, а именно отдых в Краснодарском крае, предпочитает большая часть россиян.

Турция с Краснодарским краем даже не соревнуется. Только Сочи принимает больше, чем вся Турция Юрий Барзыкин вице-президент РСТ

«Весь Краснодарский край примет в этом году где-то 16 миллионов туристов. Турция, думаю, чуть больше 3 миллионов. Цифры несоизмеримы. Ну и условия разные — разные продукты, разные сегменты», — сообщил он.

Направления для россиян

5 августа появилась информация, что Эфиопия возобновит прямое авиасообщение с Россией 23 августа. Об этом заявил посол страны Алемайеху Тегену. По его словам, авиакомпания Ethiopian Airlines будет выполнять до трех рейсов в неделю. Тегену считает, что это обеспечит массовый интерес россиян к путешествиям в Эфиопию.

Ранее стало известно, что россияне совершили более 8,4 миллиона поездок за границу за первые шесть месяцев 2022 года. В топ-10 стран для путешествий вошли: Турция, ОАЭ, Египет, Доминикана, Мальдивы, Израиль, Сербия, Венгрия, Куба и Катар.

