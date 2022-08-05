Россиянам станут доступны прямые рейсы еще в одну страну Африки

Посол Эфиопии Тегену: страна возобновит авиасообщение с Россией 23 августа

Эфиопия возобновит авиасообщение с Россией — прямые перелеты станут доступны 23 августа. Об этом заявил посол страны Алемайеху Тегену, передает РИА Новости.

По его словам, авиакомпания Ethiopian Airlines будет выполнять до трех рейсов в неделю. Тегену считает, что это обеспечит массовый интерес россиян к путешествиям в Эфиопию. Посол также уточнил, что прямое авиасообщение между странами было приостановлено еще в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

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