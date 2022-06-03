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Россиянам предложили экзотические туры в Африку по цене недели отдыха в Турции

АТОР: неделя сафари в Кении с перелетом составит от 140 тысяч рублей с человека

Фото: Thomas Mukoya / Reuters

Недельное сафари в Кении с перелетом обойдется в среднем от 140 тысяч рублей на человека. О стоимости экзотических туров в Африку рассказали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, самыми популярными программами в Кении считаются маршруты по парку Масаи Мара. Например, шестидневное путешествие «Тропа носорога» с русскоговорящим гидом обойдется от 98,2 тысячи рублей, «Тропа жирафа» — в 134,5 тысячи рублей. По словам специалистов, на авиабилеты придется заложить от 42 до 75 тысяч рублей, в среднем цена перелета составит 58 тысяч рублей.

«Цены на пакет с перелетом вряд ли выше, чем десять дней на вилле в делюкс-отеле в Анталье или в Египте: неделя с перелетом в середине июля стоит от 450 тысяч рублей на двоих в самом простом номере. А ведь отдых на сафари много интереснее и экзотичнее. И уникальнее по впечатлениям», — сравнили стоимость сафари с предложениями турецких и египетских отелей в АТОР.

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Недельная сафари-программа в Танзании выйдет чуть дороже — в среднем 280-474 тысяч рублей на двоих туристов с перелетом. Например, за тур «Парки Северной Танзании» на семь дней с русскоговорящим гидом придется заплатить от 195,2 тысячи рублей, за аналогичное предложение с отдыхом на Занзибаре — от 203 тысяч рублей.

Эксперты уточнили, что на сафари предусмотрено размещение в комфортабельных отелях-лоджах или в кэмпах (палатках-шатрах), которые оборудованы душем, туалетом и кроватями. «Существуют даже кэмпы класса делюкс, которые пользуются бешеным спросом именно из-за того, что предлагают гостям отельный комфорт и уникальные возможности пребывания на природе», — добавили в АТОР.

Для путешествия в Танзанию россиянам (непривитым и вакцинированными отечественными препаратами) потребуется ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа. Для въезда в Кению анализ необходимо сдать на месте за 30 долларов (1,8 тысячи рублей).

Ранее Кения и Танзания попали в список стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение с 9 апреля. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, снятие ограничений на полеты в 52 государства стало возможным благодаря падению уровня заболеваемости коронавирусом.

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Дарья Рыбак
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