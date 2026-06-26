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Забота о себе
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10:44, 26 июня 2026Забота о себе

Семья оказалась в больнице из-за одной ошибки во время барбекю

Terra: Семья бразильянки Маркезини съела мясо с перкарбонатом натрия вместо соли
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: wutzkohphoto / Shutterstock / Fotodom  

Одна ошибка во время барбекю привела к тому, что вся семья бразильянки Майсы Маркезини оказалась в больнице. Эту историю жительница республики рассказала изданию Terra.

По словам Маркезини, когда посиделки уже подошли к концу, а все блюда были съедены, семья поняла, что вместо крупной соли для придания вкуса мясу она воспользовалась перкарбонатом натрия — веществом, которым отбеливают одежду.

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В результате все родственники женщины, в том числе совсем маленькие дети, оказались в больнице. Причем отправились они туда сами после того, как нашли такой совет в интернете. Всем участникам застолья врачи оказали первую помощь. На протяжении некоторого времени они оставались в больнице под наблюдением медиков, но в конечном итоге ничего страшного с членами семьи не произошло.

Ранее у британки Колетт Купер врачи диагностировали рак молочной железы. Это произошло через 11 лет после установки грудных имплантов.

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