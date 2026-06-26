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10:42, 26 июня 2026Бывший СССР

Пограничная служба Украины опровергла слова Зеленского о Белоруссии

Спикер ГПСУ Демченко: На территории Белоруссии нет наращивания ударной группировки
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Yves Herman / Reuters

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) опровергла слова президента республики Владимира Зеленского о наращивании группировки войск на территории Белоруссии. Слова спикера ведомства Андрея Демченко передает «Страна.ua».

«В непосредственной близости к нашей границе наращивание ударной группировки или усиление военных подразделений и техники, к счастью, не происходит», — заявил Демченко.

По его словам, подразделения, которые находятся на границе Украины и Белоруссии, не увеличиваются в численности.

Ранее Демченко отметил отсутствие провокаций со стороны Белоруссии и подчеркнул, что численность контингента ВС республики на данном направлении остается практически неизменной с 2022 года.

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