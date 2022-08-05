СК заинтересовался призывавшей «убивать русских» украинской телеведущей

СК проверит высказывания украинской ведущей Янины Соколовой, призывавшей убивать русских

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении украинской телеведущей Янины Соколовой, которая выступала в эфире с призывами убивать русских людей. О том, что высказывания ведущей заинтересовали ведомство, сообщается на сайте СКР.

Следователи намерены изучить и проверить слова Соколовой. «По результатам анализа будет дана уголовно-правовая оценка действиям украинской телеведущей», — говорится в тексте.

По данным ведомства, ведущая заявила о необходимости убивать русских людей по национальному признаку. «В своем выступлении она открыто высказала угрозы в адрес представителей русского народа, отметив необходимость их беспощадного уничтожения», — заметили там и уточнили, что русофобские высказывания Соколовой прозвучали в эфире телеканала NTA.

В эфире программы, которая заинтересовала СКР, Соколова, в частности, заявила, что русских нельзя брать в плен. «Я считаю, что у них коллективная болезнь, от которой нет никаких лекарств, кроме их уничтожения. Я хочу, чтобы они были уничтожены все и как можно быстрей», — также сказала телеведущая.

С аналогичными призывами в марте выступил телеведущий Фахрудин Шарафмал в эфире украинского телеканала. Он призвал украинцев к совершению массовых убийств русских, в том числе детей. 17 марта СКР сообщил о возбуждении дела в отношении Шарафмала по статьям 282 («Действия, направленные на возбуждение ненависти против группы лиц по признакам национальности») и 354 («Реабилитация нацизма») УК РФ.