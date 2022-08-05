Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

СК заинтересовался призывавшей «убивать русских» украинской телеведущей

СК проверит высказывания украинской ведущей Янины Соколовой, призывавшей убивать русских

Фото: РИА Новости

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении украинской телеведущей Янины Соколовой, которая выступала в эфире с призывами убивать русских людей. О том, что высказывания ведущей заинтересовали ведомство, сообщается на сайте СКР.

Следователи намерены изучить и проверить слова Соколовой. «По результатам анализа будет дана уголовно-правовая оценка действиям украинской телеведущей», — говорится в тексте.

По данным ведомства, ведущая заявила о необходимости убивать русских людей по национальному признаку. «В своем выступлении она открыто высказала угрозы в адрес представителей русского народа, отметив необходимость их беспощадного уничтожения», — заметили там и уточнили, что русофобские высказывания Соколовой прозвучали в эфире телеканала NTA.

В эфире программы, которая заинтересовала СКР, Соколова, в частности, заявила, что русских нельзя брать в плен. «Я считаю, что у них коллективная болезнь, от которой нет никаких лекарств, кроме их уничтожения. Я хочу, чтобы они были уничтожены все и как можно быстрей», — также сказала телеведущая.

С аналогичными призывами в марте выступил телеведущий Фахрудин Шарафмал в эфире украинского телеканала. Он призвал украинцев к совершению массовых убийств русских, в том числе детей. 17 марта СКР сообщил о возбуждении дела в отношении Шарафмала по статьям 282 («Действия, направленные на возбуждение ненависти против группы лиц по признакам национальности») и 354 («Реабилитация нацизма») УК РФ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Денис Савосин
Обсудить
Последние новости
Россию заподозрили в попытке обойти санкции с помощью Турции
Эрдоган и Путин подтвердили необходимость полного выполнения зерновой сделки
Актер Андрей Чернышев опроверг сообщения о госпитализации
Блогера выдворили с Бали из-за клеветы в соцсетях
Россиянин получил срок за убитого из-за старой ссоры гостя
Турция пообещала частично оплачивать российский газ рублями
СК заинтересовался призывавшей «убивать русских» украинской телеведущей
Врач назвала способы справиться с укачиванием во время поездок
Жители Нью-Йорка пожаловались на нашествие крыс в автомобилях
Названы российские города с самыми перспективными невестами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.