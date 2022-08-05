Силовые структуры
Российский заключенный покончил с собой в камере
В Челябинске 66-летний заключенный СИЗО №1 покончил с собой в камере
В Челябинске 66-летний заключенный покончил с собой СИЗО № 1. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным ведомства, утром в одной из камер сотрудники изолятора обнаружили тело мужчины. Они вызвали врача учреждения, однако спасти арестанта не удалось.
Правоохранители проводят проверку. Подробности произошедшего не раскрываются.
Ранее стало известно, что в камере московского СИЗО № 2 «Бутырка» заключенного нашли мертвым. 33-летний мужчина покончил с собой в ночь на 11 апреля.