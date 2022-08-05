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Российский заключенный покончил с собой в камере

В Челябинске 66-летний заключенный СИЗО №1 покончил с собой в камере

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Челябинске 66-летний заключенный покончил с собой СИЗО № 1. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным ведомства, утром в одной из камер сотрудники изолятора обнаружили тело мужчины. Они вызвали врача учреждения, однако спасти арестанта не удалось.

Правоохранители проводят проверку. Подробности произошедшего не раскрываются.

Ранее стало известно, что в камере московского СИЗО № 2 «Бутырка» заключенного нашли мертвым. 33-летний мужчина покончил с собой в ночь на 11 апреля.

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Екатерина Власова
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