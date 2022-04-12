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В московском СИЗО заключенного нашли мертвым

Заключенный покончил с собой в московском СИЗО «Бутырка»

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В камере московского СИЗО № 2 «Бутырка» заключенного нашли мертвым. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.

По его словам, 33-летний мужчина покончил с собой в ночь на 11 апреля. Подробности произошедшего не раскрываются. По данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось о смерти 51-летнего заключенного в СИЗО № 3 («Красная Пресня»). Мужчина совершил суицид 19 января в 12:55. Его задержали в декабре прошлого года по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью.

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Мария Рубникович
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