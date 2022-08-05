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Россиянин получил срок за убитого из-за старой ссоры гостя

В Кемеровской области россиянину дали 8 лет строгого режима за убитого ножом гостя

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Кемеровской области 43-летнего россиянина приговорили к восьми годам колонии строгого режима за убийство пришедшего в гости мужчины. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в декабре 2020 года осужденный распивал дома алкоголь с 28-летним знакомым. Во время застолья возникла перепалка из-за предъявленных гостем претензий. Мужчину возмутила старая ссора хозяина и их общего знакомого. Ссора переросла в перепалку, закончившуюся дракой,. Осужденный бросился на свою жертву и нанес множество ножевых ранений, от которых тот скончался на месте.

«По телефону осужденный сообщил о произошедшем супруге. Женщина, вернувшись с работы, обнаружила в жилище тело мужчины и вызвала сотрудников правоохранительных органов. Подозреваемый был задержан, со следствием он сотрудничал, вину признал»,— сообщает региональное управление СКР.

СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

В начале августа сообщалось, что в Костроме двое мужчин забили до смерти знакомого на кладбище и прикрыли его тело венками.

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Владимир Седов
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