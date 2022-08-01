Двое россиян забили до смерти знакомого на кладбище и прикрыли его тело венками

В Костроме двое мужчин забили до смерти знакомого на кладбище и прикрыли его тело венками

В Костроме 31-летнего и 36-летнего местных жителей арестовали по подозрению в убийстве 42-летнего знакомого на кладбище. Об этом в понедельник, 1 августа, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 24 июля 2022 года трое мужчин покрасили могильную ограду, после чего стали вместе распивать спиртное. Позже двое из них поссорились с потерпевшим и забили его до смерти ногами и руками. Когда россиянин скончался, знакомые положили тело возле забора и укрыли его старыми венками.

Тело погибшего на следующий день обнаружили работники кладбища. Было возбуждено уголовное дело. Сотрудникам МВД и СКР удалось раскрыть преступление в кратчайшие сроки — через несколько дней фигуранты были задержаны.

27 июля сообщалось, что в Сыктывкаре россиянка убила лопатой знакомую и спрятала ее тело на кладбище.